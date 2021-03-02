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Зеленский прибыл в зону операции объединенных сил в Луганской области

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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Луганскую область. Вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем украинский лидер ознакомится с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба офиса главы государства.

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По ее информации, Зеленский и Мишель в формате видеовключения выступят с обращением к участникам Всеукраинского форума «Украина 30», который проходит в Киеве.

24 февраля украинское правительство скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Внесенные изменения предусматривают планы Киева на взятие под контроль границы с Россией в Донбассе.

В тот же день политолог Иван Мезюхо прокомментировал планы Украины по восстановлению контроля над юго-востоком страны. По его словам, основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение минских соглашений.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые заявили не согласились с итогами государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но и после принятых соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.

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