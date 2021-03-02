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Тихановская оценила перспективу развития отношений России и Белоруссии

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что Белоруссия и Россия сохранят прекрасные отношения. Об этом она заявила 2 марта во время транслировавшегося онлайн интервью в финском Институте внешней политики.

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Тихановская прибыла в Хельсинки на четыре дня, где проведет встречи с высшим руководством Финляндии – президентом Саули Ниинистё, премьером Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.

«У нас будут прекрасные отношения с Россией. Но они будут прозрачными и понятными для всех сторон. Мы соседи и всегда будем вместе, мы должны найти способы взаимодействия в будущем», – сказала экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Также Тихановская сообщила, что с властями Финляндии обсудит возможную роль этой республики в качестве посредника на переговорах оппозиции с белорусскими властями.

Ранее, 2 марта, в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что направили в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской, которая находится за пределами страны. В посольстве республики в Финляндии ТАСС пока это прокомментировали, а также не сказали, когда такой запрос может поступить в Финляндию.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, наа них победил Александр Лукашенко, который получил 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, она не признала результаты голосования и покинула республику. После подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые протесты.

Оппозиция и западные страны отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Экс-кандидат в президенты провела ряд встреч с лидерами стран Евросоюза и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

21 февраля Тихановская назвала «насмешкой» санкции ЕС против некоторых должностных лиц Белоруссии. Она заявила, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике, так как ожидала большего.

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