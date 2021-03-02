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Лыжник Спицов рассказал о своей травме на ЧМ

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Российский лыжник Денис Спицов рассказал о своем самочувствии в связи с переломом, который он получил накануне во время тренировки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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«Всегда серьезные травмы получаются в нелепых и не таких тяжелых падениях. К сожалению, так получилось, что заработал перелом», — сказал спортсмен в интервью телеканалу «Матч ТВ» во вторник, 2 марта.

По его словам, сначала специалисты были уверены, что перелома нет. Однако снимок показал, что перелом есть, «довольно неприятный, спиральный, по всей кости».

Спицов добавил, что сначала ему сказали, что если зафиксировать руку, то появится возможность бежать. Но был риск усугубить и получить более тяжелую травму, в итоге было решено не рисковать.

«Хочется верить, что к чемпионату России успею восстановиться и пробежать хоть какие-то гонки. 5-го числа улетаю в Москву, 6-го запланирована операция», — сказал лыжник.

По прогнозам специалистов, он должен восстановиться через две недели.

О том, что Спицов получил перелом левой руки при падении на тренировке в рамках ЧМ в Германии, сообщала в понедельник Федерация лыжных гонок России. Он досрочно выбыл из соревнований в Оберстдорфе и пропустит до шести недель, отмечает газета «Спорт-Экспресс».

За день до этого на том же спуске, что Спицов, упал другой российский спортсмен — Сергей Устюгов. Он повредил бедро и не смог выйти на старт командного спринта. После этого он смог пробежать личный спринт (пятое место), но усугубил травму и досрочно завершил свои выступления на чемпионате.

Чемпионат проходит в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Россияне в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

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