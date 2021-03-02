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Предприятие «Роскосмоса» прокомментировало кражу оборудования на Байконуре

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Кража оборудования на космодроме Байконур произошла на площадке, с которой стартовали ракета «Энергия» и корабль «Буран». Об этом 2 марта заявили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в «Роскосмос»), комментируя ранее появившиеся в СМИ сообщения о пропаже деталей.

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В пресс-службе ЦЭНКИ уточнили, что площадка находится на консервации, а ее системы и агрегаты разукомплектованы, поскольку срок их эксплуатации закончился более 20 лет назад. В настоящее время идут следственные действия. Обстоятельства кражи правоохранители установят в ходе расследования.

Как ранее, во вторник, сообщил телеканал РЕН ТВ, детали с драгоценными редкоземельными металлами пропали со стартовой площадки №110 на космодроме Байконур, несмотря на серьезную охрану объекта. В полицию поступило заявление о краже.

Журналисты сообщили, что стартовая площадка №110 использовалась для пусков советской лунной ракеты Н-1, а потом - для запуска сверхтяжелой ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран». Первый и единственный полет этот корабль-ракетоплан совершил в ноябре 1988 года.

Кто именно украл детали, пока непонятно. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ущерб оценили в более чем 5 тыс. рублей.

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