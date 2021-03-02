В Кремле заявили о невмешательстве в дело Сафронова

Кремль не следит за делом советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также не имеет возможности и желания вмешиваться в этот судебный процесс. Об этом 2 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что у президента РФ Владимира Путина не хватило бы времени следить за всеми делами, рассматриваемыми в стране.

«Это и не требуется. ФСБ занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Еще раз повторяю: вмешиваться в это не имеем возможности и не имеем желания, степень виновности Сафронова может определить суд», — заявил Песков.

21 января текущего года генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал обоснованным обвинение в государственной измене сотруднику корпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову.

Бывшего корреспондента, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием.

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года и в передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США.

Как напомнил 10 декабря президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».