Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Федун поддержал экс-тренера «Спартака» Романцева после операции на сердце
Туризм
В Карелии возьмутся за развитие агротуризма
Экономика
Москва вошла в топ-5 мирового рейтинга изменения цен на элитное жилье
Общество
Ряд россиян получат право на дополнительный отпуск
Общество
Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse
Происшествия
В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления
Общество
Подмосковные врачи спасли мужчину с 90% поражением легких
Экономика
В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»
Политика
Песков заявил о невозможности достичь целей с помощью санкций

В Кремле заявили о невмешательстве в дело Сафронова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не следит за делом советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также не имеет возможности и желания вмешиваться в этот судебный процесс. Об этом 2 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заподозрили в измене: что известно о задержании советника главы «Роскосмоса»
Занимающий эту должность журналист Иван Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля

Пресс-секретарь отметил, что у президента РФ Владимира Путина не хватило бы времени следить за всеми делами, рассматриваемыми в стране.

«Это и не требуется. ФСБ занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Еще раз повторяю: вмешиваться в это не имеем возможности и не имеем желания, степень виновности Сафронова может определить суд», — заявил Песков.

21 января текущего года генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал обоснованным обвинение в государственной измене сотруднику корпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову.

Бывшего корреспондента, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием.

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года и в передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США.

Как напомнил 10 декабря президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021