Генпрокурор счел обоснованным обвинение Сафронова в госизмене

Обвинение в государственной измене сотруднику корпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову обосновано. Об этом 21 января заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах», — сказал Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Бывшего корреспондента, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием.

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года и в передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США.

Как пояснил 10 декабря президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».

Ранее Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».