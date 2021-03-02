Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Федун поддержал экс-тренера «Спартака» Романцева после операции на сердце
Туризм
В Карелии возьмутся за развитие агротуризма
Экономика
Москва вошла в топ-5 мирового рейтинга изменения цен на элитное жилье
Общество
Ряд россиян получат право на дополнительный отпуск
Общество
Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse
Происшествия
В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления
Общество
Подмосковные врачи спасли мужчину с 90% поражением легких
Экономика
В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»
Политика
Песков заявил о невозможности достичь целей с помощью санкций

В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) провели первые операции по картам российской платежной системы «Мир». Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован во вторник, 2 марта, на сайте системы.

Требование «Мира»: банкам прописали лимит на кражи
С 1 ноября НСПК начнёт применять меры к превысившим порог 1 млн в месяц

Отмечается, что это было проведено в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между системой «Мир» и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International. Подчеркивается, что компания продолжит подключать к приему карт «Мир» POS-терминалы торгово-сервисных предприятий в ОАЭ.

«ОАЭ традиционно являются одним из наиболее популярных туристических направлений, куда россияне ежегодно совершают сотни тысяч поездок. Наше дальнейшее сотрудничество с Network International будет направлено на то, чтобы предоставить держателям карт «Мир» возможность расплачиваться в ОАЭ своей привычной картой», ― сказал гендиректор российской платежной системы Владимир Комлев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, генеральный директор Network International указал на то, что данное соглашение является значимой инициативой для компании в рамках постоянно действующего обязательства по усилению платежной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что в Network International рады оказать поддержку предприятиям розничной торговли ОАЭ, которые желают привлечь российских покупателей путем беспрепятственного приема платежей по картам «Мир» в сети POS-терминалов компании.

Накануне сообщалось, что система «Мир» будет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки с 27 апреля. Указывалось, что запрет введен с целью минимизировать риск осуществления сомнительных переводов денежных средств.

Также отмечалось, что подобные ограничения только одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов.

28 февраля стало известно, что с конца апреля банки смогут привязывать карты «Мир» к мобильному сервису Apple Pay. Пока «Мир» можно подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021