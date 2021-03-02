В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) провели первые операции по картам российской платежной системы «Мир». Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован во вторник, 2 марта, на сайте системы.

Отмечается, что это было проведено в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между системой «Мир» и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International. Подчеркивается, что компания продолжит подключать к приему карт «Мир» POS-терминалы торгово-сервисных предприятий в ОАЭ.

«ОАЭ традиционно являются одним из наиболее популярных туристических направлений, куда россияне ежегодно совершают сотни тысяч поездок. Наше дальнейшее сотрудничество с Network International будет направлено на то, чтобы предоставить держателям карт «Мир» возможность расплачиваться в ОАЭ своей привычной картой», ― сказал гендиректор российской платежной системы Владимир Комлев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, генеральный директор Network International указал на то, что данное соглашение является значимой инициативой для компании в рамках постоянно действующего обязательства по усилению платежной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что в Network International рады оказать поддержку предприятиям розничной торговли ОАЭ, которые желают привлечь российских покупателей путем беспрепятственного приема платежей по картам «Мир» в сети POS-терминалов компании.

Накануне сообщалось, что система «Мир» будет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки с 27 апреля. Указывалось, что запрет введен с целью минимизировать риск осуществления сомнительных переводов денежных средств.

Также отмечалось, что подобные ограничения только одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов.

28 февраля стало известно, что с конца апреля банки смогут привязывать карты «Мир» к мобильному сервису Apple Pay. Пока «Мир» можно подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.