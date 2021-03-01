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«Мир» запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

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Платежная система «Мир» будет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки с 27 апреля. Об этом говорится в технологическом бюллетене, который платежная система разослала банкам.

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Как пишет РБК со ссылкой на два источника на платежном рынке и документ, запрет введен с целью минимизировать риск осуществления сомнительных переводов денежных средств.

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказал изданию, что подобные ограничения только одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов.

При этом получения документа от платежной системы подтвердили в Газпромбанке и ВТБ. В последнем сообщили, что уже действуют в соответствии с положениями данного бюллетени и действующими законодательным нормами.

Как отметил представитель «Промсвязьбанка», существенных работ по перенастройке систем финансовым организациям не потребуется, так как НСПК будет отклонять подобные операции по картам «Мир» самостоятельно.

28 февраля сообщалось, что с конца апреля банки смогут привязывать карты «Мир» к мобильному сервису Apple Pay. Пока «Мир» можно подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

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