Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Бизнес ФРГ раскритиковал идею создания механизма отключения «СП-2»
Наука
Метеоролог призвал Россию наращивать орбитальную группировку спутников
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Экономика
В Apple Pay появится поддержка карт «Мир»
Мир
Генсек Совета Европы отметила роль России в работе по защите прав человека
Армия
Вертолеты Ка-27 провели учения по поиску подлодки в Балтийском море
Экономика
В РФ смягчили требования валютного контроля для российских экспортеров
Авто
Правительство продлило действующий порядок техосмотра до 1 октября
Наука
Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник «Арктика-М»

В Apple Pay появится поддержка карт «Мир»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С конца апреля банки смогут привязывать карты «Мир» к мобильному сервису Apple Pay. Об этом 28 февраля сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который платежная система разослала кредитным организациям.

Бесконтактный пассаж: в марте подскочила популярность pay-сервисов
В условиях пандемии оплата через смартфон безопаснее бумажных денег и пластиковых карт

Пока «Мир» можно подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сообщил представитель Национальной системы платежных карт (оператор «Мира»).

В Промсвязьбанке отметили, что документ Национальной системы платежных карт не содержит жестких требований по срокам подключения карт «Мир» к сервису Apple Pay, поэтому каждый банк выберет комфортные сроки запуска технологии. Работы по подключению к сервису согласованы и идут по намеченному плану, заявил представитель кредитной организации.

По информации Газпромбанка, функционал Apple Pay по картам «Мир» планируется внедрить к дате запуска технологии.

В ВТБ сообщили, что банк будет готов предоставлять новый сервис клиентам, «как только платежная система обеспечит такую техническую возможность».

Как отметила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, невозможность добавления карт «Мир» в систему Apple Pay делало эту платежную систему неконкурентоспособной по сравнению с Visa и Mastercard.

«Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным», — заявила она. Однако, по мнению специалиста, на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось, что Банк России продлил срок перевода пенсий и соцвыплат на карты платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021