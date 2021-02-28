В Apple Pay появится поддержка карт «Мир»

С конца апреля банки смогут привязывать карты «Мир» к мобильному сервису Apple Pay. Об этом 28 февраля сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который платежная система разослала кредитным организациям.

Пока «Мир» можно подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.



«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — сообщил представитель Национальной системы платежных карт (оператор «Мира»).

В Промсвязьбанке отметили, что документ Национальной системы платежных карт не содержит жестких требований по срокам подключения карт «Мир» к сервису Apple Pay, поэтому каждый банк выберет комфортные сроки запуска технологии. Работы по подключению к сервису согласованы и идут по намеченному плану, заявил представитель кредитной организации.

По информации Газпромбанка, функционал Apple Pay по картам «Мир» планируется внедрить к дате запуска технологии.

В ВТБ сообщили, что банк будет готов предоставлять новый сервис клиентам, «как только платежная система обеспечит такую техническую возможность».



Как отметила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева, невозможность добавления карт «Мир» в систему Apple Pay делало эту платежную систему неконкурентоспособной по сравнению с Visa и Mastercard.

«Apple Pay может повысить число активных пользователей карты «Мир», которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным», — заявила она. Однако, по мнению специалиста, на взрывной рост числа держателей карты «Мир» рассчитывать не стоит.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось, что Банк России продлил срок перевода пенсий и соцвыплат на карты платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года.