Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 марта, заявил, что тема с предложением бизнесмена и создателя компаний Tesla и SpaсeX Илоном Маском к российскому лидера Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse, скорее всего, исчерпана.

«Это, видимо, было недоразумение, потому что мы тоже задали вопрос, дабы уточнить детали предложения, или оно не имеет отношения к Илону Маску, или мы не получили никакого ответа, скорее всего, эта тема уже исчерпана», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, уточнил ли Кремль, что конкретно имел в виду Маск под своим предложением.

14 февраля этого года Маск на русском и английском языках обратился к официальному Twitter-аккаунту Кремля и пригласил президента России пообщаться в новую голосовую социальную сеть Clubhouse. Основатель компаний Tesla и SpaceX отметил, что «было бы большой честью поговорить».

18 февраля Песков заявлял, что в Кремле обсуждается вопрос об общении Путина с Маском. Тогда пресс-секретарь отметил, что в Кремле знают о возросшей популярности социальной сети Clubhouse, но пока ей не пользовались, поэтому не могут дать свою оценку сервису.

При этом Песков подчеркнул, что у Кремля есть официальный аккаунт только в социальной сети Twitter, который дублирует информацию с новостной ленты основного сайта.

21 февраля первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников высказал мнение, что социальная сеть Clubhouse может быть инструментом для контроля пользователей.

По его словам, все спецслужбы мира занимаются тем, что определяют, кто с кем дружит, и в связи с этим призвал граждан не сохранять иллюзий относительно отсутствия контроля извне. Он подчеркнул, что использование социальных сетей отслеживается, чтобы иметь информацию, с кем и о чем говорил человек.