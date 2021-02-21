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В Госдуме заподозрили соцсеть Clubhouse в слежке за пользователями

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Социальная сеть Clubhouse может быть инструментом для контроля пользователей. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

На волне хайпа: в чем секрет популярности соцсети Clubhouse
Почему «элитному» приложению грозит провал

«О Clubhouse я слышал в последние дни, но никогда в него не заходил. Все спецслужбы мира и занимаются тем, что определяют, кто с кем дружит. Поэтому я уверен, что нет такой сети, ну, может, кроме Telegram, которая стопроцентно не отслеживает связи», — рассказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также призвал граждан не сохранять иллюзий относительно отсутствия контроля извне. Он подчеркнул, что использование социальных сетей отслеживается, чтобы иметь информацию, с кем и о чем говорил человек.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов уверен в скорой потере популярности Clubhouse. Он пояснил, что еще одно приложение не нужно для наблюдения за россиянами, поскольку они уже неоднократно передавали личные данные в магазинах иностранных приложений.

«Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android», — отметил Милонов.

15 февраля стало известно, что соцсеть Clubhouse вышла на первое место среди бесплатных приложений по количеству скачиваний в России, следует из статистики сервиса аналитики App Annie. В компании «Известиям» сообщили, что еще 8 февраля Clubhouse занимал 12-е место по количеству загрузок на iPhone в России среди приложений для социальных сетей.

По оценкам основателя закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, в России у Clubhouse от 20 тыс. до 50 тыс. пользователей, а всего по миру 3 млн человек.

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