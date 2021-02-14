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Илон Маск обратился на русском к Twitter-аккаунту президента России

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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск на русском и английском языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил главу государства пообщаться в социальную сеть Clubhouse.

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«Вы бы хoтели присoединиться кo мнe для прoведения рaзговора в Clubhouse?» — нaписал Маск в Twitter, отмeтив в сoобщении официaльный aнглоязычный aккаунт прeзидента РФ.

На русском Маск добавил, что «было бы большой честью поговорить с вами»

Месяцем ранее Маск по-русски назвал главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королёва великолепным. Об этом 12 января он написал в Twitter в ответ на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения Королёва.

Clubhouse — это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели «выходить» и «заходить» в разные беседы.

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