Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным. Об этом 12 января американский миллиардер по-русски написал в Twitter в ответ на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения Королева.

«Он был великолепен», — прокомментировал Маск.

12 января Королеву бы исполнилось 114 лет. В связи с этим на Красной площади состоялась церемония возложения цветов к месту захоронения праха авиаконструктора.

В июле 2020 года семья Королева пригласила Маска в Москву. После этого основатель SpaceX написал в Twitter, что советский ученый «был одним из лучших».

В «Роскосмосе» с оценкой Маска о Королеве не согласились и поправили американского предпринимателя: «Он был самым лучшим».