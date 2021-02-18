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В Кремле прокомментировали возможность общения Маска и Путина в Clubhouse

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В Кремле обсуждается вопрос об общении президента России Владимира Путина с бизнесменом и создателем компаний Tesla и SpaсeX Илоном Маском. Об этом на брифинге 18 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также отметили, что в Кремле знают о возросшей популярности социальной сети Clubhouse, но пока ей не пользовались, поэтому не могут дать свою оценку сервису.

На волне хайпа: в чем секрет популярности соцсети Clubhouse
Почему «элитному» приложению грозит провал

«Мы как раз вот сейчас работаем над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении Илона Маска. Общение именно в этой сети или в целом общение, пока точных деталей мы не имеем, информацией не располагаем, но рассчитываем, что в ближайшие дни получим ясность», — сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что у Кремля есть официальный аккаунт только в социальной сети Twitter, который дублирует информацию с новостной ленты основного сайта.

«Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению информации и доведению информации до общественности, достаточно», — добавил Песков.

14 февраля этого года Маск на русском и английском языках обратился к официальному Twitter-аккаунту Кремля и пригласил президента России пообщаться в новую голосовую социальную сеть Clubhouse. Основатель компаний Tesla и SpaceX отметил, что «было бы большой честью поговорить».

Формат приложения Clubhouse не предусматривает возможность писать текстовые сообщения и обмениваться фото или видео. Всё общение проходит в голосовом режиме, в формате беседы. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели — «выходить» и «заходить» в разные беседы. Приложение в настоящее время доступно только для пользователей устройств с iOS.

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