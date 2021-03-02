Федун поддержал экс-тренера «Спартака» Романцева после операции на сердце

Председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун 2 марта поддержал экс-тренера команды Олега Романцева, который перенес операцию на сердце.

«Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович», — сказал Федун в разговоре с ТАСС.

Также Федун отметил, что с тревогой встретил новость о том, что Романцев попал в больницу с серьезным диагнозом. Президент «Спартака» поблагодарил врачей, которые профессионально провели бывшему тренеру красно-белых операцию на сердце.

Ранее в тот же день экс-тренер московского ФК «Спартак» Александр Тарханов, рассказал, что Олегу Романцеву провели операцию на сердце, он чувствует себя нормально.

После госпитализации Романцева сообщалось, что у пациента диагностирован инфаркт. Медики оценивали его состояние как средней тяжести.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Специалист вместе со «Спартаком» завоевал восемь чемпионских титулов. Кроме того, красно-белые под его руководством стали трехкратными обладателями Кубка России.

Романцев восемь раз признавался тренером года в России по версии Российского футбольного союза.