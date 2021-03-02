Экс-тренер ФК «Спартак» Романцев попал в реанимацию

Бывший главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев госпитализирован в Москве, он находится в отделении реанимации. Об этом 2 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, у пациента диагностирован инфаркт. Медики оценивают состояние Романцева как средней тяжести. Других подробностей не приводится.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Специалист вместе со «Спартаком» завоевал восемь чемпионских титулов. Кроме того, красно-белые под его руководством стали трехкратными обладателями Кубка России.

Романцев восемь раз признавался тренером года в России по версии Российского футбольного союза.