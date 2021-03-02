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Экс-тренеру «Спартака» Романцеву сделали операцию на сердце

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Бывшему тренеру футбольного клуба «Спартак» Олегу Романцеву провели операцию на сердце, он чувствует себя нормально. Об этом 2 марта сообщил экс-тренер московского ФК Александр Тарханов.

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Председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян также сообщил, что 67-летнему экс-тренеру «Спартака» после госпитализации провели операцию на сердце.

«Я разговаривал с женой Олега Ивановича Наташей. Она сказала, что у него после операции состояние здоровья средней тяжести. Он чувствует себя нормально, говорит, что сердце у него не болит», — цитирует «РИА Новости» Мирзояна.

О госпитализации Романцева стало известно ранее в тот же день. Сообщалось, что у пациента диагностирован инфаркт. Медики оценивают состояние Романцева как средней тяжести.

Олег Романцев — советский футболист, выступавший на позиции защитника. Специалист вместе со «Спартаком» завоевал восемь чемпионских титулов. Кроме того, красно-белые под его руководством стали трехкратными обладателями Кубка России.

Романцев восемь раз признавался тренером года в России по версии Российского футбольного союза.

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