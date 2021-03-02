В метро Москвы система распознавания лиц позволила задержать более 900 преступников

Система распознавания лиц позволила задержать более 900 преступников в Московском метрополитене за полгода. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает пресс-служба столичного метро.

«С начала сентября, когда распознавание лиц в московском метро заработало в полную силу, было задержано более 900 подозреваемых в преступлениях», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

По словам начальника службы безопасности Московского метрополитена Андрея Кичигина, подобная система не располагает сведениями о личных данных граждан, в ее задачу входит проверка разыскиваемых правоохранительными органами лиц.

Кроме того, на основании полученных сведений также могут разрабатываться дальнейшие сервисы по повышению комфорта пользователей метро.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что власти Москвы на 85 станциях метрополитена установят 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными видеонаблюдением, где каждая из них должна иметь специальный автофокус для съемки видео в высоком разрешении Full HD. Сообщалось, что внедрение подобной системы обусловлено необходимостью дополнительного информирования граждан.

28 января заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что к концу 2021 года на турникетах Московского метрополитена заработает система оплаты проезда с помощью сканирования лица (Face Pay). По его словам, проект планируют запустить уже в этом году.