В московском метро появится новая система видеонаблюдения

Власти Москвы на 85 станциях метрополитена установят 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными видеонаблюдением, где каждая из них должна иметь специальный автофокус для съемки видео в высоком разрешении Full HD. Об этом в четверг, 25 февраля, пишет газета «Коммерсант».

Сообщается, что на данные нужды власти потратят 932 млн рублей.

«Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», — рассказали изданию в ГУП «Московский метрополитен».

Внедрение подобной системы обусловлено необходимостью дополнительного информирования граждан. Такие технологические устройства, по словам представителя ГУПа, смогут распознавать, как «быстрые движения», так и «пересечения линий пассажирами». Они также будут транслировать рекламу и сообщения метрополитена.

Кроме того, механизм будет синхронизироваться c IT-системами метрополитена для передачи данных, полученных от камеры, о распознанном объекте.

Доступ к полученным вычислениям, которые будут происходить непосредственно в камерах с 2 Гб оперативной памяти и жестким диском объемом 4 Гб, получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Ранее, 28 января, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что к концу 2021 года на турникетах Московского метрополитена заработает система оплаты проезда с помощью сканирования лица (Face Pay). По его словам, проект планируют запустить уже в этом году.

2 сентября 2020 года, в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали, что первый этап тестирования системы, которая позволит оплачивать проезд с помощью сканирования лица, планируют завершить в Московском метрополитене к 1 октября 2020 года.