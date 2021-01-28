Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года

К концу 2021 года на турникетах Московского метрополитена заработает система оплаты проезда с помощью сканирования лица (FacePay). Об этом заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в четверг, 28 января, в рамках вебинара Международного союза общественного транспорта «Стратегическое развитие городов в эпоху COVID».

«Мы планируем уже в этом году начать полноценный проект. Сейчас мы делаем его тестирование, когда вы подходите к турникету, камера считала лицо, и вы проходите дальше. У нас есть фокус-группа, которая тестирует эту систему. В конце года мы запустим ее в промышленную эксплуатацию», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 2 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали, что первый этап тестирования системы, которая позволит оплачивать проезд с помощью сканирования лица, планируют завершить в Московском метрополитене к 1 октября 2020 года. С 1 сентября система видеонаблюдения заработала на всех станциях подземки. Регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности метро уже подписан.