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Экс-чиновник Минобороны осужден на 6,5 лет за махинации на 650 млн рублей
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Экс-чиновник Минобороны осужден на 6,5 лет за махинации на 650 млн рублей

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Бывший замглавы управления Минобороны России по конкурентным процедурам Александр Борувков приговорен судом к 6,5 годам колонии за махинации с госконтрактами на 650 миллионов рублей и взятку в 368 миллионов рублей. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил на своем сайте Следственный комитет России.

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Приговор вынес Хамовнический районный суд Москвы. Судья учел полное признание вины Борувковым, изобличение им соучастников, частичное возмещение ущерба, причиненного государству, уточнили в СК.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 («превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).

Срок осужденный проведет в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 368 млн рублей.

«Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В ноябре 2020 года начальника жилищно-эксплуатационного отдела по Московскому региону филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России приговорили к 6,5 годам колонии со штрафом в размере 7,5 млн рублей за хищения и взятки.

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