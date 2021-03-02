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Нутрициолог назвала самый полезный суп

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Самым полезным супом является чечевичный. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила нутрициолог Ольга Деккер.

«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо», — пояснила она телеканалу «Звезда».

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Так, по словам Деккер, в супе находится большое количество клетчатки, что может говорит о ее положительном влиянии на здоровье и иммунитет.

Кроме того, отмечается, что овощной суп на мясном бульоне занимает почетное второе место. Специалист на свое личное усмотрение добавила бы минимум углеводов, к которым относится стручковая фасоль, кабачок и сельдерей. Деккер отмечает, что в таком случае мясо станет источником белков и жиров.

Она также посоветовала использовать в супе рыбу. По словам нутрициолога, это блюдо подойдет для людей, которые стремятся к стройности.

Ранее, 1 марта, отмечалось, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рака и обеспечения здоровой жизни необходимо съедать две порции фруктов и три порции овощей в день. Однако, согласно проведенному исследованию, которое было опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation, не все фрукты и овощи одинаково полезны. Крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риска смерти от хронических заболеваний. Наибольшей пользой обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, цитрусовые, ягоды и морковь.

21 февраля ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян дала рекомендации, как подготовить организм к весне. В первую очередь эксперт посоветовала пить витаминные комплексы. По ее словам, даже летом и осенью у человека наблюдается дефицит по многим витаминам, так как их исчезновению способствуют условия обработки и хранения продуктов.

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