Нутрициолог назвала самый полезный суп

Самым полезным супом является чечевичный. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила нутрициолог Ольга Деккер.

«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо», — пояснила она телеканалу «Звезда».

Так, по словам Деккер, в супе находится большое количество клетчатки, что может говорит о ее положительном влиянии на здоровье и иммунитет.

Кроме того, отмечается, что овощной суп на мясном бульоне занимает почетное второе место. Специалист на свое личное усмотрение добавила бы минимум углеводов, к которым относится стручковая фасоль, кабачок и сельдерей. Деккер отмечает, что в таком случае мясо станет источником белков и жиров.

Она также посоветовала использовать в супе рыбу. По словам нутрициолога, это блюдо подойдет для людей, которые стремятся к стройности.

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