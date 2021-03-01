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Диетологи определили ежедневную норму овощей и фруктов

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По мнению ученых, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рака и обеспечения здоровой жизни необходимо съедать две порции фруктов и три порции овощей в день. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в понедельник, 1 марта, в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

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«Более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти», — говорится в сообщении.

Авторы статьи пришли к таким выводам после анализа и сравнения данных двух исследований о питании медицинских работников. Первое было проведено в 1984 году, а второе — в 2014-м. Суммарно в них приняло участие более 100 тыс. человек. Информацию о питании участников эксперимента собирали в течение 30 лет. Ученые включили в обзор данные о потреблении фруктов и овощей, а также об уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах.

Участники эксперимента, которые потребляли пять порций, имели на 13% общий меньший риск смерти и на 12% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт, чем те, кто съедал две порции. При этом увеличение этой дозы не приводит к дополнительной пользе.

«Именно комбинация пяти порций фруктов и овощей ежедневно дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний», — сообщила руководитель исследования доктор медицинских наук Дон Вана.

Авторы исследования отметили, что на сегодняшний день примерно каждый десятый взрослый человек ест достаточно фруктов и овощей. Такие данные приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Не все фрукты и овощи одинаково полезны. Крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риска смерти от хронических заболеваний. Наибольшей пользой обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, цитрусовые, ягоды и морковь, добавили американские диетологи.

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