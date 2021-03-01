Пищеблок отремонтируют в Бирофельдском доме-интернате для престарелых в ЕАО
В Бирофельдском доме-интернате для престарелых и инвалидов в ЕАО в 2021 году отремонтируют пищеблок. Об этом ИА EAOMedia сообщили в правительстве региона.
Как рассказал директор учреждения Олег Василенко, ремонт в помещениях пищеблока не проводился ни разу с момента открытия интерната. Оборудование устарело и требует обновления.
В рамках ремонта рабочие заменят вытяжку и кафель, обновят стены. Договоры с подрядной организацией уже заключены, отметил Василенко.
Обновление пройдет в рамках нацпроекта «Демография».
В феврале сообщалось, что на территории красноярского дома-интерната для пожилых и инвалидов «Ботанический» началось строительство нового жилого корпуса в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».