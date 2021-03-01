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Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля

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Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE снизилась на 1,2% до $63,65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:03 мск в понедельник, 1 марта.

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Отмечается, что в последний раз цена Brent была ниже $64 за баррель 22 февраля текущего года.

25 февраля эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что стоимость баррели нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с коронавирусной инфекцией.

Аналитики Bank of America 24 февраля высказали предположение, что цена Brent может увеличиться до $70 за баррель в течение этого года, а через несколько лет ее стоимость поднимется до $100 за баррель.

По мнению экспертов, в будущем такой рост возможен в связи с введением программ стимулирования экономики и улучшения фундаментальных показателей. Также аналитики отметили, что цены на нефть вырастут из-за приостановки добычи сырья в Техасе, которая вызвана аномальными холодами и ограничениями производства странами ОПЕК+.

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