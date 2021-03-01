Спецдокладчик ООН выступил за расследование по Навальному под юрисдикцией РФ

Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар считает, что расследование якобы отравления блогера Алексея Навального должно проходить под юрисдикцией России, а не Германии. Такое заявление она сделала в ходе брифинга в понедельник, 1 марта.

«Мы полностью в курсе позиции России. Давайте четко проясним: юрисдикция по расследованию является российской, а не немецкой. У России есть доступ к свидетелям, если они хотят, сцене преступления, а также доступ ко всему, что произошло до проведения Германией своих анализов», — цитирует спецдокладчика «РИА Новости».

Она добавила, что у России «больше чем достаточно» возможностей для проведения расследования, а Германия «не должна предоставлять информацию».

Как заявила ранее в понедельник официальный представитель в МИД РФ Мария Захарова, Москва рассчитывает, что заявления специальных докладчиков ООН по Навальному сподвигнут ФРГ и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) к прекращению дезинформационной кампании против России и началу совместной работы.

Захарова также выразила надежду на то, что германская сторона перестанет скрывать «секретные материалы» в деле блогера.

В этот же день на сайте Совета по правам человека ООН было опубликовано заявление спецдокладчиков ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньеса Калламара и Ирен Хан о наличии доказательств, указывающих на «весьма вероятную причастность» российских властей к якобы отравлению Навального. Они призвали российское правительство запросить или разрешить проведение международного расследования по этому инциденту.

Вместе с этим они констатировали, что Франция, Германия и Швеция не ответили ни на один из шести запросов России по делу Навального.

В конце января ФРГ снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с блогером. В германском минюсте «Известиям» подтвердили получение письма, но заявили, что у России якобы есть все доказательства для возбуждения уголовного дела.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а больного госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В германской клинике рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

18 января ГП России в очередной раз указала, что полученные ответы от Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы.