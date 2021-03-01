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Сноубордист Логинов стал трехкратным чемпионом мира

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Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Словении и стал трехкратным чемпионом мира. Об этом 1 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

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Россиянин Дмитрий Логинов опередил соперника из Италии Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Третье место досталось россиянину Андрею Соболеву.

Среди женщин победу в параллельном гигантском слаломе одержала немка Селина Йёрг, а второе место заняла 17-летняя россиянка Софья Надыршина. Бронзовая медаль у австрийки Юлии Дуймовиц.

До этого россиянин Дмитрий Логинов 7 февраля занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Челябинской области.

В финале турнира Дмитрий Логинов победил соотечественника Степана Наумова. Третье место досталось россиянину Андрею Соболеву, который обошел швейцарца Дарио Кавицеля. Россиянин Дмитрий Сарсембаев не смог финишировать в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев выбыл на стадии 1/8 финала.

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