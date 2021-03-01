Российская сноубордистка Надыршина завоевала серебро на ЧМ

Россиянка София Надыршина 1 марта стала второй в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду, который проходит в Словении.

В финале ЧМ 17-летняя российская сноубордистка уступила победу немецкой спортсменке Селине Йёрг, завоевав в итоге серебро. Третье место в соревновании досталось представительнице Австрии Юлии Дуймовиц.

Ранее, 12 января, Надыршина стала первой в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне в Австрии. В большом финале Надыршина победила немку Шайенн Лох.

Изначально 21-й этап Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне был отменен в конце ноября из-за ситуации с распространением COVID-19, о чем сообщала Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В сентябре из-за нестабильной ситуации с коронавирусом также был перенесен на март 2021 года финальные этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул», проведение которых намечалось в Красноярске.