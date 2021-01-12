Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии

Сноубордистка София Надыршина стала первой в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне в Австрии, сообщает 12 января ТАСС.

В большом финале Надыршина победила немку Шайенн Лох.

Третье место заняла другая представительница Германии Селина Йорг — она опередила Жюли Цогг из Швейцарии.

Россиянка Анастасия Курочкина завершила борьбу в четвертьфинале. Наталья Соболева выбыла на стадии 1/8 финала.

Кроме того, россиянин Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе, уступив в финале Аарону Марчу из Италии.

В заезде за третье место еще один россиянин Игорь Слуев проиграл австрийцу Андреасу Проммеггеру. Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии четвертьфинала, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.

Несколькими днями ранее Игорь Слуев и София Надыршина одержали победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле, сообщает Федерация сноуборда России.

Этап Кубка мира в Австрии завершится 13 января.

Изначально 21-й этап Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне был отменен в конце ноября из-за ситуации с распространением COVID-19, информирует Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В сентябре из-за нестабильной ситуации с коронавирусом также был перенесен на март 2021 года финальные этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул», проведение которых намечалось в Красноярске.