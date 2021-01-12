Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии

Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сноубордистка София Надыршина стала первой в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне в Австрии, сообщает 12 января ТАСС.

В большом финале Надыршина победила немку Шайенн Лох.

Третье место заняла другая представительница Германии Селина Йорг — она опередила Жюли Цогг из Швейцарии.

Россиянка Анастасия Курочкина завершила борьбу в четвертьфинале. Наталья Соболева выбыла на стадии 1/8 финала.

Кроме того, россиянин Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе, уступив в финале Аарону Марчу из Италии.

В заезде за третье место еще один россиянин Игорь Слуев проиграл австрийцу Андреасу Проммеггеру. Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли на стадии четвертьфинала, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.

Несколькими днями ранее Игорь Слуев и София Надыршина одержали победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле, сообщает Федерация сноуборда России.

Этап Кубка мира в Австрии завершится 13 января.

Изначально 21-й этап Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне был отменен в конце ноября из-за ситуации с распространением COVID-19, информирует Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В сентябре из-за нестабильной ситуации с коронавирусом также был перенесен на март 2021 года финальные этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул», проведение которых намечалось в Красноярске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021