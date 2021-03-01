В Балашихе пообещали избавить систему водопровода от червей

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин на видеосовещании губернатора с кабинетом министров и главами муниципалитетов заявил, что будет промыта вся система водоснабжения подмосковной Балашихи, где на прошлой неделе пошла из кранов вода с червями. Об этом 1 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам Хромушина, промывка всей системы водоснабжения уже началась и вскоре жители города избавятся от этой проблемы. Как только промывка и замена фильтров на водных узлах завершится, будут взяты пробы для подтверждения того, что угрозы здоровью жителей нет.

На прошлой неделе жители балашихинского района Павлино обнаружили червей и их личинки в кранах с холодной водой. За минувшие выходные поступило около 60 жалоб на портал «Добродел». Жалобы отправлялись на страницы администрации и коммунальщиков в соцсетях и на сайты коммунальных ведомств. Во время первых проверок власти заявили, что в кранах личинки комаров, а не черви.

«Был большой объем врезок в водопровод при новом строительстве, на каком-то участке в систему попали личинки комаров», — уточнил Хромушин.

В середине февраля в больнице № 8 в Рязани на некоторый срок приостановили плановую госпитализацию. Причиной стала крупная авария на водопроводе на улице Семинарской.