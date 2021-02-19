Плановую госпитализацию приостановили в Рязани из-за коммунальной аварии

В больнице № 8 в Рязани не некоторый срок приостановили плановую госпитализацию. Причиной стала крупная авария на водопроводе.

Прорыв трубы произошел на улице Семинарской. Из-за обилия воды движения транспорта ограничили на Семинарской и Каширина. На месте работают сотрудники водоканала, поврежденный участок водопровода был отключен. В ближайших домах отключение воды производить не планируется.

Движение автомобилей в Рязани оказалось сильно затруднено, так как после Северной окружной все автомобили сворачивают на улицу Солнечную.

По данным РИА «7 новостей», после аварии временные ограничения введены в больнице № 8. Посетителей и пациентов предупреждают о приостановке плановой госпитализации. Точные сроки ограничения не называются.