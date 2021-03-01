Суд Парижа признал виновным экс-президента Саркози по делу о коррупции

Суд Парижа в понедельник, 1 марта, признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием, сообщает телеканал BFMTV.

Экс-главу государства приговорили к трём годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, два — условный.

В числе обвиняемых по этому делу также проходили адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

В начале декабря 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе двум — условно.

Суд приступил к рассмотрению дела против Саркози 23 ноября. В октябре политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией, передает НСН.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.