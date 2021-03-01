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Эксперт перечислил способы укрепления врожденного иммунитета

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Усилению врожденного иммунитета способствует спорт, а также нормализация образа жизни и психоэмоционального статуса. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил директор Института биомедицинских исследований и терапии, академик РАН Александр Караулов в ходе круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».

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«Я думаю, что это (усиление иммунитета) вполне доступно каждому <...> То есть, это прежде всего врожденный иммунитет, то, что определяется с рождения <...>. Это легко поддается коррекции: физкультура, сон, нормальный образ жизни, психоэмоциональный статус и так далее — все это врожденный иммунитет», — указал эксперт.

Однако он отметил, что респираторные вирусы и коронавирус в том числе показали, что сложность регуляции иммунных реакций, которые во многом не изучены до конца.

Ранее, 24 февраля, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева рассказала, что поддержание здоровья желудка и кишечника является одним из самых эффективных способов укреплять иммунитет.

Также в феврале ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне выяснили, что употребление фруктозы в больших количествах может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Это, в свою очередь, провоцируют повреждение клеток и тканей, а также нарушают работу органов и систем организма.

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