Врач рассказала об эффективных способах укрепления иммунитета

Поддержание здоровья желудка и кишечника является одним из самых эффективных способов укреплять иммунитет. Об этом в среду, 24 февраля, рассказала телеканалу «МИР 24» врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева.

По словам специалиста, на врожденный иммунитет нельзя оказать влияние, однако можно улучшить состояние адаптивного. Для этого следует заботиться о желудочно-кишечном тракте, ограничивая потребление сладкого, мучного и фастфуда. Медик пояснила, что данные продукты уменьшают число полезных бактерий в кишечнике, что приводит к воспалениям и быстрому всасыванию токсинов.

Коротеева призвала не использовать лекарства, которые обещают повышение иммунной защиты.

«В настоящее время доказано, что 95% иммунотропных лекарств, продающихся в аптеках без рецепта, неэффективны. Безусловно, утверждение об эффективности поливитаминов, витамина С, прополиса и других пищевых добавок в усилении иммунитета — это миф. В некоторых случаях они даже вредны в силу своей аллергизирующей активности», — отметила иммунолог.

Также она посоветовала не принимать другие препараты, в особенности антибиотики, без назначения специалиста. Улучшать иммунитет следует с помощью нормализации режима сна и питьевого режима, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе, одним из действенных способов также станет прививка.

Кроме того, Коротеева затронула тему иммунитета ребенка, подчеркнув, что он во многом зависит от питания матери в период беременности и кормления. Женщинам она рекомендовала включать в рацион продукты, содержащие белок, железо и витамин D.

Ранее в феврале ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне выяснили, что употребление фруктозы в больших количествах может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Это, в свою очередь, провоцируют повреждение клеток и тканей, а также нарушают работу органов и систем организма.