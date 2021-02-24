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Ученые назвали опасную для иммунитета пищевую привычку

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Ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне выяснили, что употребление фруктозы в больших количествах может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Об этом говорится в исследовании, результаты которого 22 февраля опубликовал журнал Nature.

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Ученые проанализировали влияние фруктозы на организм мышей и установили, что соединение перепрограммирует клеточные метаболические пути и способствуют, тем самым, глутаминолизу и окислительному метаболизму — процессам, активация которых приводит к повышению уровня воспалительных цитокинов, пишет сайт aif.ru.

Специалисты пришли к выводу, что потребление фруктозы в больших дозах вызывает воспалительные реакции иммунной системы, а те, в свою очередь, провоцируют повреждение клеток и тканей, а также нарушают работу органов и систем организма, отмечает телеканал «360».

Фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах, отмечает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, она также широко применяется в производстве продуктов питания. Ученые уточнили, что фруктоза повышает риск развития диабета II типа, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени, сообщает телеканал «Звезда».

16 февраля заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев рассказал, как следить за здоровьем с помощью гаджетов.

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