Посол ЕС назвал главную проблему для инвесторов на Украине

Несовершенство украинской судебной системы является главным препятствием для притока иностранных инвестиций в страну. Об этом заявил 1 марта глава представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас.

«Доверие к судебной системе — это не просто внутреннее дело Украины. И неудивительно, что судебная система стала препятствием номер один для иностранных инвесторов», — сказал он во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия» в Киеве, трансляцию которого ведет «Укринформ».

Маасикас отметил, что могут быть разные налоговые системы, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что, если «что-то пойдет не так, он добьется справедливости». По его словам, на сегодня Украина не дает уверенности в таком исходе.

Также Маасикас добавил, что украинский президент Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку партнеров и международного сообщества на пути реализации комплексной судебной реформы.

В свою очередь Зеленский заверил участников форума в том, что власти проведут судебную реформу, а также восстановят доверие к судебной системе.

«Очень наболевший вопрос — это реформа Конституционного суда страны. К сожалению, из-за некоторых судей этот орган стал синонимом недоверия, и сегодня речь идет уже не о восстановлении доверия, а о фактически построении этого доверия с нуля», — сказал президент.

Зеленский отметил, что формат, в котором должен работать Конституционный суд, — это «прозрачный отбор судей, добродетель, этика, четкие процедуры и четкий порядок принятия решений». Чтобы реализовать эти задачи, по словам Зеленского, будет создана комиссия по вопросам правовой реформы на Украине.

Украинский лидер также рассказал, что одним из направлений реформы станет «суд в смартфоне», который позволит большинство бюрократических процедур проходить онлайн, ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию. Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке законопроекта о суде присяжных.

В начале февраля стало известно, что агентство США по международному развитию будет работать над улучшением судебной системы на Украине. В рамках проекта «Справедливость для всех» ведомство собирается объявить тендер, на его реализацию могут выделить до $24,9 млн.

Реформы, в том числе судебная и антикоррупционная, были проведены на Украине по требованию Евросоюза, который взамен предоставил финансовую помощь.