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Зеленский пообещал создать «суды в смартфоне»
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Зеленский пообещал создать «суды в смартфоне»

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На Украине будет реализована действенная судебная реформа, гарантирующая право каждого гражданина на честный, независимый и справедливый суд, появятся в том числе и «суды в смартфонах». Об этом заявил 1 марта президент страны Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30. Развитие правосудия» в Киеве.

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По его словам, провести судебную реформу обещала каждая власть, но суды оставались нереформированными, коррумпированными и неэффективными, говорится в сообщении на сайте украинского лидера. Как отмечает Зеленский, для ускорения рассмотрения дел надо использовать цифровые решения.

«По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся создать «суд в смартфоне». Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений», — объяснил он.

По мнению президента Украины, также проблемами судов остается нехватка добропорядочных и независимых судей, злоупотребления и непрозрачность суда.

Как стало известно в начале февраля, агентство США по международному развитию будет работать над улучшением судебной системы на Украине. В рамках проекта «Справедливость для всех» ведомство намерено объявить тендер, на его реализацию могут выделить до $24,9 млн.

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