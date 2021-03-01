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Wintershall Dea выразила надежду на скорый запуск «Северного потока – 2»

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Компания Wintershall Dea надеется, что строительство и запуск «Северного потока – 2» будут осуществлены как можно скорее, так как Европа нуждается в этом. Об этом 1 марта заявил член правления фирмы, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

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Виланд отметил, что трубопровод укрепит устойчивость инфраструктуры Евросоюза и позволит обеспечить стабильные цены на энергоносители.

«Как представитель одного из финансовых инвесторов в «Северный поток – 2» я четко говорю о том, что мы убеждены, что этот газопровод необходим для Европы. И мы надеемся, что он будет завершен и введен в эксплуатацию как можно быстрее», — сказал Виланд в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

Также Тило Виланд отметил, что компанию Wintershall Dea не затронули санкции США и никаких неудобств фирма не испытывает.

«Что касается тех компаний, которые выходят, я думаю, что этот вопрос надо задать проектным компаниям. Они действительно стараются действовать достаточно аккуратно, осторожно. Но я думаю, что они добьются завершения этого проекта», — добавил Виланд.

Ранее в этот день представитель компании заявил, что Wintershall Dea поддерживает строительство «Северного потока – 2», несмотря на завершение финансирования.

В феврале Госдепартамент США представил доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС», однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы по проекту были приостановлены и возобновились в конце 2020 года.

В настоящее время Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры о газопроводе. Власти ФРГ неоднократно подчеркивали неизменность своей позиции по проекту.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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