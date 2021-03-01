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В Кремле отреагировали на отказ Байдена признать Крым российским

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В Кремле прокомментировали заявления президента США Джо Байдена, заявившего, что Вашингтон никогда не признает Крым российским.

26 февраля американский лидер сказал, что «Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией», и пообещал продолжить работу с целью привлечь Москву к ответственности «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

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«Аннексию Крыма действительно невозможность признать, и никто об аннексии не говорит, потому что ее не было. Был четкий и безупречный набор юридических действий, аннексии никакой не было, и не надо ее признавать», — отметил 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, важно признать лишь факт того, что Крым воссоединился с Россией.

Ранее в феврале вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков, комментируя заявления Байдена, посоветовал американскому лидеру не зарекаться и отказаться от слова «никогда».

По мнению глaвы рабoчей группы по мeждународно-прaвовым вопрoсам при пoстоянном прeдставительстве Крыма при прeзиденте РФ Алeксандра Молохова, должностные лица США ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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