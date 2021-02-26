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Байдену посоветовали не зарекаться от признания Крыма российским

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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал обещание президента США Джо Байдена «никогда не признавать Крым российским». Он посоветовал американскому лидеру не зарекаться и отказаться от слова «никогда». Об этом вице-спикер крымского парламента сообщил в пятницу, 26 февраля, «РИА Новости».

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«Не стоит политикам, не важно какой страны, использовать слово «никогда». Такого понятия в дипломатии не существует. Им не стоит использовать этот термин, потому что в ситуации с Крымом на практике всё будет иначе. Не надо зарекаться относительно того, что никогда не признают Крым. Всё это банальные и привычные заявления, даже если и исходят они от президента США», — сказал он агентству.

Он отметил, что в периоды международного признания полуострова как части РФ сразу следует попытка со стороны США этому помешать.

«То, что Крым российский, это сегодня понимают и признают все здравые и адекватные политические силы мира. То, что Крым переживает период своего самого бурного развития за последние десятилетия, очевидно не только крымчанам, но и всем, кто побывал на полуострове», — добавил Бобков.

В этот же день Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским. Сообщалось, что Вашингтон продолжит работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, Вашингтон «не признает никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока РФ не изменит свой курс в отношении Украины.

По мнению глaвы рабoчей группы по мeждународно-прaвовым вопрoсам при пoстоянном прeдставительстве Крыма при прeзиденте РФ Алeксандра Молохова, должностные лица США ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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