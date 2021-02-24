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В Крыму сравнили американский власти США с зомби

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Представители Соединенных Штатов, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби, «уныло долдонящий одну и ту же мантру». Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

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Он подчеркнул, что естественное желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает «лютую ненависть ее недругов», устраивающих одну за другой провокации у берегов Крыма, передает «РИА Новости».

«Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведет себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», — сказал Молохов.

Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока РФ не изменит свой курс в отношении Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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