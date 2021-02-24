В Крыму сравнили американский власти США с зомби

Представители Соединенных Штатов, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби, «уныло долдонящий одну и ту же мантру». Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он подчеркнул, что естественное желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает «лютую ненависть ее недругов», устраивающих одну за другой провокации у берегов Крыма, передает «РИА Новости».

«Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведет себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», — сказал Молохов.

Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока РФ не изменит свой курс в отношении Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.