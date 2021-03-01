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Нетаньяху обвинил Иран во взрыве на израильском судне
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Нетаньяху обвинил Иран во взрыве на израильском судне

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен в том, что к взрыву на израильском корабле в Оманском заливе причастен Иран. Об этом политик рассказал 1 марта в эфире телерадиокомпании Kan.

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Взрыв произошел 25 февраля на израильском судне. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины взрыва не уточнялись.

«Во-первых, это действительно деяние Ирана, это ясно», — заявил Нетаньяху.

Премьер не привел доказательств, но назвал Иран «самым большим врагом Израиля». Кроме того, глава правительства указал на недопустимость получения Тегераном ядерного оружия независимо от того, будет это в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или вне сделки. По словам Нетаньяху, свою позицию по этому вопросу он обозначил в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Иран, как сообщило агентство Reuters, в воскресенье исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими державами для обсуждения способов возобновления ядерной сделки 2015 года, настаивая на том, что Вашингтон должен отменить все свои односторонние санкции.

Агентство подчеркивает, что Иран и новая администрация президента США Джо Байдена расходятся во мнениях относительно того, кто должен сделать первый шаг для возобновления соглашения. Иран настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты сначала сняли санкции, в то время как Вашингтон заявляет, что Тегеран должен сначала вернуться к соблюдению условий сделки, которую он постепенно нарушает.

Заключенный в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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