США разочарованы отказом Ирана от неформальной встречи

Белый дом разочарован отказом Ирана от неформальной встречи и намерен обсудить с партнерами по формату «P5 + 1» дальнейшие действия в вопросе переговоров с Тегераном, передает издание Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Как отметил собеседник издания, США «готовы вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств (сделки)».

«Мы обсудим с нашими партнерами по «P5 + 1» наилучшие пути вперед», — заявил представитель американской администрации.

Иран, как сообщило агентство Reuters, в воскресенье исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими державами для обсуждения способов возобновления ядерной сделки 2015 года, настаивая на том, что Вашингтон должен отменить все свои односторонние санкции.

Агентство подчеркивает, что Иран и новая администрация президента США Джо Байдена расходятся во мнениях относительно того, кто должен сделать первый шаг для возобновления соглашения. Иран настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты сначала сняли санкции, в то время как Вашингтон заявляет, что Тегеран должен сначала вернуться к соблюдению условий сделки, которую он постепенно нарушает.

26 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

Ранее в тот же день в Иране сообщили, что удар американских ВС по Сирии усиливает напряженность в регионе и снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона.

Заключенный в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.