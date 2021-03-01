Врач перечислил основные признаки пневмонии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о признаках, свидетельствующих о развитии пневмонии. Пост опубликован на его личной странице в Instagram в воскресенье, 28 февраля.

По словам специалиста, пациенту следует обратить внимание на кашель: обычно человек не может сделать глубокий вдох, поскольку он вызывает приступ кашля.

Комаровский подчеркнул, что при простудных заболеваниях улучшение состояния наблюдается после семи дней, однако при пневмонии такого не происходит. Заболевший продолжает жаловаться на одышку, бледность и высокую температуру, с которой не справляются парацетамол или ибупрофен.

«Знание этих признаков необходимо для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью», — заключил врач.

Ранее, в феврале, Комаровский рассказал о худших способах укрепления иммунитета. Среди них БАДы, иммуномодуляторы, а также такие известные народные средства, как лук и чеснок. Кроме того, по мнению специалиста, не смогут повысить иммунитет элеутерококк и эхинацея. Нет смысла, как отмечает врач, пользоваться амулетами от вирусов и гомеопатией.