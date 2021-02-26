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Врач назвал худшие способы укрепления иммунитета

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в пятницу, 26 февраля, на своей странице в Instagram рассказал о худших способах укрепления иммунитета. Среди них БАДы, иммуномодуляторы, а также такие известные народные средства, как лук и чеснок.

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Кроме того, по мнению специалиста, не смогут повысить иммунитет элеутерококк и эхинацея. Нет смысла, как отмечает врач, пользоваться амулетами от вирусов и гомеопатией.

А вот отказ от вредных привычек, сон, а также полноценное питание и умеренные физические нагрузки окажут благоприятное действие на сопротивляемость организма всевозможным инфекциям. Также для иммунитета не будут лишними положительные эмоции, считает врач.

Как подчеркнул Комаровский, одним из самых эффективных методов является вакцинация.

24 февраля врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева сообщала, что поддержание здоровья желудка и кишечника является одним из самых эффективных способов укреплять иммунитет. В частности, она посоветовала женщинам употреблять продукты, содержащие белок, железо и витамин D.

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