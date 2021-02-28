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В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По его словам, с начала пандемии в России COVID-19 переболели около 4,2 млн человек. Кроме того, 20–30% от этого числа перенесли заболевание бессимптомно и не обращались к врачам, еще 4 млн прошли вакцинацию.

«То есть иммунная защита есть сейчас у 8–9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7–6%», — сказал специалист в интервью «Российской газете».

Горелов добавил, что для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60–70% населения.

Ранее, 24 февраля, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 в России уже завершилась, она выпала на период после январских праздников. Ученый добавил, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое число людей.

Ранее в феврале специалисты из Медицинского института в Инсбруке пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусом, сохраняют иммунитет к нему на длительное время. Специалисты предположили, что в обществе сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.

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