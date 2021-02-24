Инфекционист сообщил о завершении третьей волны COVID-19 в России

Третья волна COVID-19 в России уже завершилась, она выпала на период после январских праздников. Об этом заявил «РИА Новости» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в среду, 24 февраля.

«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место на существование после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло», — сообщил он.

Вознесенский допустил, что это является следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое количество людей.

Как заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» 16 февраля, третья волна пандемии возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

Ранее, 12 февраля, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме в середине апреля.

В начале февраля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал третью волну коронавируса в России к середине весны.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов считает, что новая волна эпидемии возможна при попадании в Россию новых штаммов вируса.

В то же время вирусолог Николай Малышев считает, что третьей волны не стоит бояться из-за начавшейся вакцинации.

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