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Россияне и бизнес заплатят за обучение цифровым навыкам

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Граждане и бизнес будут нести расходы по переобучению цифровым навыкам кадров. Об этом сообщили «Известиям» в воскресенье, 28 февраля, два источника, которые знакомы с новым федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Сокращение — мать учения: на цифровые кадры потратят вдвое меньше
Обновленный федеральный проект стоимостью 76 млрд рублей рассчитан на переобучение 200 тыс. граждан

Ранее программа «Цифровой сертификат» полностью оплачивалась из государственного бюджета. В 2021 году программа будет софинансироваться. В Минцифры подтвердили софинансирование по проекту.

В текущем году планируется переобучить 70 тыс. человек. Однако эксперты считают, что россияне не будут платить за свое переобучение, а у бизнеса есть собственные обучающие программы.

Согласно последней редакции проекта «Кадры для цифровой экономики», в этом году на программу выделят 3,3 млрд рублей. Предполагается, что программу будут финансировать 50 на 50, где половину оплатит государство, а вторую — сам слушатель, уточнили собеседники «Известий». Возможен вариант, когда 50% стоимости вернут слушателю после прохождения программы профессионального дополнительного образования.

В пресс-службе Минцифры подтвердили «Известиям», что частичная оплата обучения возможна за счет самого учащегося или его работодателя. Как объяснили в ведомстве, софинансирование дает гарантию, что слушатель применит полученные знания на практике.

Программы профессионального дополнительного образования в цифровой экономике позволяют повысить квалификацию работников в более чем 20 востребованных направлениях. Прошедшие обучение смогут стать аналитиками данных, веб-дизайнерами, программистами, digital-маркетологами и так далее.

Программами переподготовки кадров будут заниматься «Университет 20.35», РАНХиГС и университет Иннополис.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Всё образумится: за свои цифровые компетенции россияне заплатят сами

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