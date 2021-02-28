Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС

Разрешение на использование в Чехии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может дать министерство здравоохранения страны, сообщил 28 февраля чешский государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, выполняющий роль национального фармацевтического регулятора.

В ведомстве отметили, что вакцины против коронавируса, согласно законодательству, необходимо регистрировать централизованно в рамках ЕС.

«Второй возможностью является предоставление министерством здравоохранения исключения [из правил и выдача этим ведомством разрешения] на применение незарегистрированного лекарственного препарата», — передает сообщение регулятора ТАСС.

Между тем, по словам пресс-секретаря чешского минздрава Барборы Петеровой, пока никаких действий, связанных с предоставлением разрешения на применение российской вакцины в Чехии, не проводится.

В стране накануне сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом. На приобретении «Спутника V» настаивают президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Они уже провели предварительные переговоры о получении вакцины с представителями России.

Ранее в этот день чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что страна может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь решения Евросоюза, пишет «Газета.ру». Он добавил, что полностью доверяет российскому препарату.

Сейчас гражданам Чехии доступны вакцины от американских производителей Pfizer/BioNTech и Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.