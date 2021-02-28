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Президент Чехии попросил Путина предоставить стране вакцину «Спутник V»

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Президент Чехии Милош Земан попросил российского коллегу Владимира Путина предоставить республике вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом чешский лидер рассказал в субботу, 27 февраля, в эфире телеканала CNN Prima.

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По его словам, он направил Путину соответствующее письмо. Земан отметил, что хотя вакцине потребуется сертификация, но, по словам Земана, не обязательно Европейским агентством лекарственных средств.

«Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами», — сказал президент Чехии.

Ведущий телепрограммы сообщил, что Земан обратился к Путину по поводу вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем. Глава правительства ранее неоднократно интересовался возможностью получения «Спутника V».

Минздрав Чехии ранее в субботу проинформировал, что усиливающаяся в стране пандемия коронавируса унесла жизни уже 20 194 человек. Республика по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 млн населения. Общее число инфицированных в Чехии, где проживают 10,46 млн человек, составило 1 227 595.

В стране 27 декабря началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 644,3 тыс. жителей. В республику поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Чешские власти выражают заинтересованность в скорейшей регистрации «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств.

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